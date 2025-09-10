Есенният панаир започна

Кметът Добрин Добрев откри ХХХII издание на Традиционния есенен панаир заедно със зам.-кмета Зорница Евгениева, в чийто ресор е организирането му.

Пред жителите и гостите на града, изпълнили алеите на парка, кметът сподели, че тази година панаирът се радва на засилен интерес от търговци и собственици на атракциони и им благодари за доверието, че са избрали да се включат в разградския панаир. Добрин Добрев благодари на партньорите от Лунапарка, който помогнаха за организиране на разнообразната програма в следващите седем дни. На посетителите пожела да запазят само хубави емоции и спомени от седемте панаирни дни.

След приветствието започна първият концерт. Фолклорната изпълнителка Славка Калчева също поздрави Разград с празника и призова всички да се хванат на хорото, което се и случи още при първото й изпълнение – на хитовата „Бяла роза”.

Останалите концерти също са с начален час 20.00 ч. На 10 септември на сцената ще е рапърът Атанас Колев. На 11 септември е концертът на DJ Дамян. На 12 септември на Ронда ще пее Цветелина. На 13 септември – Крисия, а след нея – Джина Стоева. На 14 септември е концертът за любителите на блуса и рока – на групата „Подуене блус бенд“. Есенният панаир завършва с концерт на Деси Слава на 15 септември.

Общо 99 са търговските щандове, които са разположени по алеите на парка. Повечето са от Разград, но има и от: София, Варна, Русе, Ловеч, Дупница, Слънчев бряг, Балчик, Търговище и много други. Фирмите предлагат: детски, дамски и мъжки дрехи, спортни облекла, чанти, раници, детски играчки, чорапи, спално бельо, бижутерия, пердета, килими…

Край колодрума са разположени дървените къщички, които вече са 9. В тях се продават хляб и хлебни изделия, вино, мед и сувенири. Сувенири, произведени от тях, продават и потребители и служители в Дневния център за пълнолетни лица с увреждания „Подай ръка“, както и Сдружение „Жанета“ и Фондация „За нашите деца“.

Новост е кътът за снимки с есенна тематика, разположен в района на дървените къщички.

По алеите са подредени 8 обекта за хранене тип скара-бира, дюнери, кемпер с китайска храна, както и щанд на производител на месни продукти, понички, царевица, захарни изделия, палачинки, крем-памук, гофрети и други вкусотии.

По-големите атракциони са разположени под Пантеона, те са над 15. Атракционите за по-малки деца са около цветния часовник на главната алея в парка. За малките деца има и занимания, осигурени от частна занималня, както и 3 обекта за цветни плитки.

