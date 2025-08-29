Есенният панаир – в седмицата 9-15 септември

XXXII издание на традиционния Есенен панаир в Разград ще се проведе между 9 и 15 септември, съобщи кметът Добрин Добрев на пресконференция за местните медии.В нея участва и зам.-кметът Зорница Евгениева, в чийто ресор е организирането на панаира.

„И тази година сме се погрижили Панаирът да е разнообразен, да има занимания и музика за всеки вкус. Радваме се, че към събитието проявяват интерес производители и търговци от всички краища на страната“, заяви Добрин Добрев.

Общо 99 ще са търговските щандове разположени по алеите на парка Повечето са от Разград, но има и от: София, Варна, Русе, Ловеч, Дупница, Слънчев бряг, Балчик, Търговище и много други. Фирмите предлагат: детски, дамски и мъжки дрехи, спортни облекла, чанти, раници, детски играчки, чорапи, спално бельо, бижутерия, пердета, килими и други.

Ще има и производители, които ще бъдат разположени в 9 дървени къщички в района на колодрума. В тях ще се продават хляб и хлебни изделия, вино, мед и сувенири.

Сувенири, произведени от тях, ще продават и потребители и служители в Дневния център за пълнолетни лица с увреждания „Подай ръка“, както и Сдружение „Жанета“ и Фондация „За нашите деца“. Новост е кътът за снимки с есенна тематика дървените къщички.

По алеите на парка ще бъдат подредени 8 временни обекта за хранене тип скара-бира, един дюнер, един татуми – турски дюнер, кемпер с китайска храна, както и щанд на производител на месни продукти. На 14 места ще се продават понички, на 6 – царевица, на 3 – захарни изделия, палачинки, крем-памук, гофрети и други вкуснотии.

По-големите атракциони ще са разположени под Пантеона, те са над 15. За осигуряване на безопасна експлоатация на атракционите собствениците им са задължени да представят Паспорт за съоръжението с Протокол за извършен годишен технически преглед, с който се установява техническата безопасност на съоръжението и се разрешава функционирането му за 2025 г.

Атракционите за по-малки деца от типа „лов на патета“ ще са около цветния часовник на главната алея в парка. За малките деца ще има и занимания, осигурени от частна занималня, а на 3 обекта ще се правят цветни плитки.

Концертната програма започва след откриването на панаира, което е в 20.00 ч. на 9 септември на сцена „Ронда“, с изпълнения на фолклорната певица Славка Калчева. И останалите концерти са със същия начален час. На 10 септември на сценаще е ще рапърът Атанас Колев. На 11 септември е концертът на DJ Дамян. На 12 септември – Цветелина. На 13 септември -Крисия, а след нея – Джина Стоева. На 14 септември е концертът „Подуене блус бенд“. Есенният панаир завършва с концерт на Деси Слава на 15 септември.

През всички дни на панаира до сцена „Ронда“ ще бъде поставено съоръжение с форма на сърце за събиране на пластмасови капачки от кампанията „Аз Вярвам и Помагам“.

Програмата на панаира жителите и гостите на Разград ще могат да видят в социалните медии, както и на рекламно пано в централната част на града и в началото на главната паркова алея.

По време на панаира, за да бъде улеснен трафикът на автомобили и хора, които искат да посетят събитието и за да се подобрят мерките за тяхната безопасност, се въвежда временна организация за безопасност на движението в района.

Кметът Добрин Добрев покани жителите и гостите на Разград да се възползват от хубавото есенно време и да посетят панаира.

