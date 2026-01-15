ЕРП Север обезопаси близо 4600 електрически стълба и постави 1152 дивертора ( маркиращи устройства ) в защита на птиците

До края на 2025 година ЕРП Север обезопаси общо 4 590 стълба, от които 704 стоманорешетъчни. Дейностите са част от проект по програма LIFE на ЕС „Безопасно небе за птиците в Североизточна България“ и се осъществяват в партньорство с Българско дружество за защита на птиците (БДЗП). Основната цел на проекта е предотвратяване на смъртността сред 16 световно застрашени видове птици, причинена от токов удар и сблъсък с въздушни електропроводи чрез прилагане най-добрите практики сред съвременните решения за тяхната защита.

Монтирани са 1152 маркиращи устройства (дивертори) в районите на Българево – нос Калиакра и Калимок-Бръшлян. В допълнение са поставени и информационни табели върху трафопостове и стоманорешетъчни стълбове, с цел по-добра информираност и ясно обозначаване на съоръженията.

Грижата за околната среда и опазването на защитените видове е приоритет в работата на дружеството. През пролетните месеци електромонтьори на ЕРП Север в сътрудничество с експерти от БДЗП поставиха общо 150 гнездилки за птици в 40 отделни локации в областите Велико Търново, Добрич, Русе и Силистра. Целта беше да се осигурят безопасни условия за гнездене на два от застрашените видове пернати, включени в списъка по проекта – червенонога ветрушка и синявица. Още със затопляне на времето в края на април голяма част от монтираните къщички за птици бяха заселени.

Обезопасяването на съоръженията от електроразпределителната мрежа е важно както за запазване живота и популацията на застрашените видове птици, така и за нейната безаварийна работа. С проект „Безопасно небе за птиците в Североизточна България“ ЕРП Север допринася за опазване на биоразнообразието сред пернатите животни, като същевременно се предотвратяват непланираните изключвания на електрозахранването вследствие на сблъсък на птиците с въздушни електропроводи, което повишава сигурността в електроснабдяването на клиентите.

Допълнителна информация за проекта е достъпна и в клиентските центрове на ЕНЕРГО-ПРО във Варна, Варна Тауърс и Добрич, където са обособени информационни точки с налични брошури, от които клиентите могат да научат повече за инициативата. В допълнение на ключови и леснодостъпни места върху електрически стълбове и трафопостове на ЕРП Север са монтирани информационни табели с подробности за проекта и мерките за защита на птиците.

