ЕНЕРГО-ПРО стартира национална кампания за безопасност за деца и ученици с информационната подкрепа на МОН

ЕНЕРГО-ПРО стартира национална кампания за безопасност и превенция на инциденти, свързани с електричество. Инициативата „Включи ума, изключи опасността!“ е насочена към деца от подготвителните групи в детските градини и ученици в начален и прогимназиален етап на обучение и се реализира с информационната подкрепа на Министерството на образованието и науката и в партньорство с образователните институции. Съдържанието е разработено в съответствие с учебната среда и възрастовите особености на децата. Образователната кампания е с тригодишна продължителност и има за цел да изгради трайни знания и умения за безопасно поведение при досег с електричество, съобразени с възрастта на децата. Чрез интерактивни уроци, образователни материали и практически примери учениците ще се запознаят с основните рискове и правилата за безопасност в ежедневието.

Над 50 детски градини и училища вече проявиха желание за участие, като до края на януари се събират заявления за включване в първия етап на програмата. Заявките могат да се изпращат на имейл safety@energo-pro.bg. С тази инициатива ЕНЕРГО-ПРО потвърждава дългосрочния си ангажимент за насърчаване на култура за безопасност в обществото, към превенцията на инциденти и към инвестициите в образованието и безопасността на подрастващите. Компанията вярва, че ранното формиране на отговорно отношение към електричеството и работата с електроуреди е ключово за създаването на по-сигурна среда за децата и техните семейства.

ЕНЕРГО-ПРО ще продължи да развива устойчиви социално отговорни проекти, насочени към повишаване на информираността, знанията и културата на безопасност сред младите хора в България.

