Енергото предупреждава за фалшиви обаждания за електромери

„Енерго-про“ предупреждава своите клиенти за пореден опит за телефонна измама от името на компанията. Сигнал за подобно обаждане е постъпил от клиенти на дружеството във Варна.

Потърпевшите съобщават, че са получили обаждания от скрит номер от непознати, които се представят за служители на „Енерго-про“. Измамниците твърдят, че е засечен проблем с електромера на клиента и предупреждават, че ще изпратят екип на адреса. В замяна изискват заплащане на място за „услугата“.

От дружеството категорично заявяват, че:

няма практика да се обаждат на свои клиенти от скрити номера;

всички телефонни обаждания от служители се извършват единствено от официалния национален номер 0700 161 61;

заплащането на услуги е възможно само в центровете за обслужване на клиенти.

„Енерго-про“ призовава своите клиенти да бъдат особено внимателни и да не се доверяват на подобни обаждания. При съмнения за злоупотреба с името на компанията могат да сигнализират незабавно на 0700 161 61 или да се обърнат към органите на реда.

