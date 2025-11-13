Елка Неделчева бе гост на част от тържествата за 80-годишнината на Русенския университет „Ангел Кънчев“

Зам.-кметът на Разград Елка Неделчева бе гост на тържествата за 80-годишнината на Русенския университет „Ангел Кънчев“.

Тя връчи цветя и поздравителен адрес от кмета на Разград Добрин Добрев на ректора доц.д-р Десислава Атанасова и на почетния ректор и председател на Общото събрание на учебното заведение акад. Христо Белоев, съобщиха от пресслужбата на Община Разград.

В приветствието си Елка Неделчева изрази удовлетворение от успешното сътрудничество между местната власт и Университета, в който професионална квалификация получават поколения жители на община Разград. Тя отправи специални поздрави и пожелания към акад. Белоев – носител на отличието „Почетен гражданин на Разград“ за приноса си в развитието на висшето образование в града.

Празничните събития за 80-годишнината на Русенския университет продължиха три дни. Сред официалните гости в последното – тържествено събрание и празничен концерт – бе и вицепрезидентът на Илияна Йотова, дипломати, представители на местната и държавна власт, на бизнеса, образователни и културни институции.

/e-Razgrad/

