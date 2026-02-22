Екатерина Михайлова: Не е добро решение да имаме работещ парламент по време на предизборна кампания

Това, което виждаме в Народното събрание, е кошмар. Парламентът по-скоро може да отврати хората от гласуване, ако нищо не се промени до 19 април. Това каза преподавателят по конституционно право и бивш депутат проф. Екатерина Михайлова в предаването „Събуди се“ по Нова телевизия.

Ситуацията в Народното събрание е тревожна и отблъскваща за обществото, смята тя. Решението да има работещ парламент по време на предизборна кампания не е добро, категорична бе тя. „Дава се възможност за парламентарен контрол върху правителство, което депутатите не са избрали“, посочи проф. Михайлова.

Отговорността за служебното правителство е колкото на служебния премиер, толкова и на президента, който издава указ за назначаването му, смята конституционалистът. „Не приемам тезата на президента, че не носи отговорност за служебния кабинет, тъй като тя не го е избрала. Йотова е дала вот на доверие, но ако не приема част от състава на кабинета, може да го върне докато проблемният човек не бъде сменен. Тя може да иска от премиера промяна в правителството“, обясни тя.

Кросс

Views: 37