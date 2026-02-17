еЗдраве – бърз и сигурен достъп до личното пациентско досие

Мобилното приложение еЗдраве дава достъп на всички граждани до личното им пациентско досие с всички електронни здравни документи, вписани в Националната здравноинформационна система.

Ключовите му предимства са бърз достъп до досието на пациента и пестене на времето на пациентите и лекарите, сигурността е гарантирана – активирането на мобилно устройство се удостоверява с електронен подпис. Потребителят може да включи допълнителна биометрична защита данните. Всеки достъп до електронното пациентско досие се записва. С деактивиране на приложението, от устройството се премахват всички лични и медицински данни на потребителя. Информацията е поднесена на разбираем и достъпен за пациента език.

Всички услуги на българското електронно здравеопазване са събрани на едно място:прегледи, направления, рецепти, ваксини, резултати от лабораторни изследвания, личен здравен картон.

Здравните досиета на почти 500 000 граждани са достъпни през мобилното приложение „еЗдраве“. Общият брой на активните потребители вече надхвърли 300 000, а останалите са свързани към тях профили, съобщиха от „Информационно обслужване“ (ИО).

