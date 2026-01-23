Един по–различен Бабинден в Сушево

Ръководството на НЧ ,,Развитие 1927 ,,в заветското село Сушево превърна празника Бабин ден в един своеобразен урок под мотото „ Преди и сега ,, за малките жители на селото , включващ приемственост в поколенията и штрихи от минало и настояще. По идея на Сибел Реджебова в салона на културната институция беше подредена уникална изложба , където се виждат символите на две епохи, свързани с грижата за детето: – „Преди“ / вековната традиция / – дървена люлка, автентични плетени и тъкани бебешки дрешки, наниз от червени чушки против уроки, окачени на плета, и богата трапеза с обредна пита, месал и стомна. До сюжета от славното минало време е композирана възстановка от сегашното , така наречено модерно време , розовата бебешка вана, модерната количка и столчето за кола, които символизират контрастът между традициите и съвремието. Със своеобразната композиция всички присъстващи на тържеството местни жители и гости си припомниха как са се грижели за децата нашите баби и колко много светът се е променил, но едно остава същото, а именно обичта към новороденото и с него идващият нов живот.

Шенол Ахмедов

