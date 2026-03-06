Шарено

Европейска промишлена зона или зона на военен конфликт ?

e-razgrad 06.03.2026 No Comments

„В европейска промишлена зона ли работим или в бомбардирана  с артилерийски снаряди  зона на военен конфликт? “ – питаха пред  сайта Е- Razgrad  собственици на фирми и работещи в Западна промишлена зона в Разград.

Кръстовището на ул. „Добрич“ в зоната , където трафикът на тежкотоварни камиони и коли е доста натоварен , прилича буквално на лунен пейзаж.  Зейнали ями и дупки  са осеяли цялото кръстовище , а преминаването на моторни превозни средства, криволичейки между тях, е доста рисково. Веднъж, защото, попадайки в кратер,  могат да повредят сериозно предното окачване на автомобила си и втори път, защото рискуват да причинят ПТП , като навлизат  в насрещното движение , за да избегнат  дупките.

Пътната настилка в района не е основно ремонтирана от последния пленум на БКП във времето на социалистическа България , а оттогава минаха близо 40 години – припомнят запознати . Време е вместо да се червим пред наши и чужди фирми , обслужващи зоната , час по скоро , ако не с нов асфалт , поне да се запълнят огромните  дупки.

 

Шенол Ахмедов

 

Views: 79

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.