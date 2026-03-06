Европейска промишлена зона или зона на военен конфликт ?

„В европейска промишлена зона ли работим или в бомбардирана с артилерийски снаряди зона на военен конфликт? “ – питаха пред сайта Е- Razgrad собственици на фирми и работещи в Западна промишлена зона в Разград.

Кръстовището на ул. „Добрич“ в зоната , където трафикът на тежкотоварни камиони и коли е доста натоварен , прилича буквално на лунен пейзаж. Зейнали ями и дупки са осеяли цялото кръстовище , а преминаването на моторни превозни средства, криволичейки между тях, е доста рисково. Веднъж, защото, попадайки в кратер, могат да повредят сериозно предното окачване на автомобила си и втори път, защото рискуват да причинят ПТП , като навлизат в насрещното движение , за да избегнат дупките.

Пътната настилка в района не е основно ремонтирана от последния пленум на БКП във времето на социалистическа България , а оттогава минаха близо 40 години – припомнят запознати . Време е вместо да се червим пред наши и чужди фирми , обслужващи зоната , час по скоро , ако не с нов асфалт , поне да се запълнят огромните дупки.

Шенол Ахмедов

