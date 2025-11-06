Дъщеря на Игнат Канеф взе мястото му на почетен консул в Канада

Правителството одобри назначаването на нов почетен консул на България в провинция Онтарио, Канада.

С решението си Министерският съвет официално прекратява функциите на Игнат Христов Канеф, който изпълняваше длъжността до смъртта си на 12 юли 2020 г.

На негово място е назначена Кристина Канев. Тя ще изпълнява функциите на почетен (нещатен) консул със седалище в град Мисисага и консулски окръг, обхващащ територията на цяла Онтарио.

Една от дъщерите на покойния бизнесмен и филантроп Игнат Канеф – Кристина-Мария Канев, е гражданин на Република България и Канада, уважавана личност в българската диаспора в региона с широки контакти на различни нива в бизнес средите и обществения живот на страната.

Тя има дългогодишен принос в усилията за засилване на двустранните отношения между България и Канада, както и за насърчаване на положителния образ на страната ни в Канада чрез различни културни инициативи и благотворителна дейност в полза на българската общност в Канада.

Очаква се почетният консул да допринесе за допълнително насърчаване на двустранните отношения в различни области от взаимен интерес като търговско-икономически връзки, култура, взаимен обмен и други. Почетният консул ще оказва съдействие на български граждани в провинция Онтарио, Канада.

Dnes.bg

Views: 8