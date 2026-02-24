Държавата няма да спре да функционира, социалните плащания са гарантирани при липсата на бюджет за 2026 г. според Хасан Адемов

Няма опасност държавата да спре да функционира, а социалните плащания са гарантирани. Това заяви служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов пред журналисти в отговор на въпрос за липсата на редовен държавен бюджет за 2026 г. и ръста на пенсиите. По-рано той се срещна с ръководството на Агенцията за социално подпомагане и Агенцията за качеството на социалните услуги.

Член 87 в Закона за публичните финанси урежда функционирането на всички системи в държавата до размера на разходите в бюджета за предходната година, но не повече от постъпилите приходи, посочи министърът. Има вече информация, че през януари и февруари приходите надвишават приходите за съответния период на миналата година, каза той.

Когато дойде време за великденски или коледни надбавки, започва своеобразно наддаване на гърба на българските пенсионери, коментира Адемов, попитан за отпускането на добавка към пенсиите за предстоящия Великден. По думите му темата все още не е коментирана в рамките на служебното правителство, а Министерството на финансите е компетентно да коментира наличието на финансов ресурс.

Адемов очаква, че няма да има време в сегашното Народно събрание да се обсъждат законодателни промени, с които размерът на великденски и коледни надбавки да се определя с приемането на редовните годишни бюджети.

Източник : интернет

Views: 12