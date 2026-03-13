Държавата да разсекрети производствените цени в „Лукойл“

Държавата трябва спешно да освети реалната себестойност на производствените цени в „Лукойл Нефтохим“, за да спре изкривяването на пазара нагоривау нас. Около тази позиция се обединиха енергийните експерти Иван Хиновски и Еленко Божков по време на телевизионно участие в NOVA на фона на безпрецедентната глобална петролна криза.

Председателят на Българския енергиен и минен форум Иван Хиновски подчерта, че страната ни на практика се управлява от „Лукойл Нефтохим“ през последните две десетилетия заради монополното положение на компанията. Според него огромният проблем е, че 90% от задължителните държавни резерви се съхраняват от самия производител.

„От години не знаем колко ни струва производството. Още в първия ден на кризата с горивата предложих държавата да изсветли структурата на цените в рафинерията“, заяви Иван Хиновски, цитиран от NOVA.

Той допълни, че евентуален особен управител би могъл да анализира реалните разходи за съхранение. Само чрез ясна фабрично-заводска цена на литър гориво на изхода на рафинерията може да се докаже дали има спекула на гърба на потребителите.

