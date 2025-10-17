Дърва за огрев на аванта

Три случая на незаконно добити дърва са установени при проверки на територията на Районните управления вЛозница и Разград, съобщиха от полицията.

Около 14 часа на 16 октомври в частен имот в лознишкото село Студенец, обитаван от 38-годишна жена, са открити 2 кубика цер без поставена контролна горска марка. На друг адрес в същото село, обитаван от 25-годишен мъж, са намерени още два кубика цер без горска марка и документи за произход.

Около 10 часа на 16 октомври в частен дом в разградското село Черковна, обитаван от 53-годишен мъж, са открити два кубика липа, без контролна марка и превозен билет. По трите случая са започнати проверки.

/e-Razgrad/

