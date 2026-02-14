Разград

Дупките на кръговото между бул. „България “ и ул. „Кирил и Методий“ в Разград изчезнаха

e-razgrad 14.02.2026 No Comments
След нашата публикация за дупките  на кръговото кръстовище между бул. „България “ и ул. „Кирил и Методий“ в Разград  има реакция от съответните институции. Ударно беше положен свеж асфалт  върху зейналите кратери и дупки. За проблема ни алармираха водачи на МПС , редовно преминаващи през кръстовището , като наблегнаха и на сериозен проблем от компрометираното кръстовище , а именно , че ако искат да не си потрошат предницата на автомобила или дори да откъснат предното му колело в дупките , те са принудени да навлязат в участъка на автомобилите, решили да продължат към центъра по ул. „Кирил и Методий“, което си е предпоставка за ПТП . Ако  всички проблеми в града ни се решаваха така бързо,  равни нямаше да имаме.
Шенол Ахмедов

