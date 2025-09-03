Дрогирани зад волана

Автомобил „Порше Панамера“ е спрян за проверка около 23.30 часа на 2 септември в Исперих, съобщиха от полицията.

В хода на предприетите контролни действия полицейските служители установили, че 22-годишният водач от село Ясеновец шофира след употреба на дрога. Пробата с „Drug test 5000“ отчела резултат, положителен на кокаин. Отказал да предостави кръв за медицинско изследване.

Лек автомобил „Мерцедес С250“ е спрян около 15.40 часа на 2 септември в заветското село Веселец. В хода на полицейската проверка е установено, че 34-годишният водач от Исперих шофира под въздействието на наркотични вещества. Пробата му с „Drug test 5000“ отчела резултат, положителен на канабис. Взета му е кръв за химичен анализ.

И двамата нарушители са задържани, по случаите са образувани досъдебни производства.

/e-Razgrad/

Views: 0