Драстичен скок на сметките за ток в цялата страна

Драстичен скок на сметките за електроенергия отчитат потребители от цялата страна. По подадени сигнали януарските фактури на някои домакинства са два, дори три пъти по-високи в сравнение с декември. Оплакванията идват от различни региони – от Пловдив и Петрич до Силистра – и засягат абонати и на трите електроразпределителни дружества.

Само през януари в ENV са постъпили близо 300 сигнала за проверка на електромери и фактури. От дружеството обясняват повишението със студеното време и празничните дни. „Ако сравняваме този януари с изминалия декември, разликата е видна. Близо 40% средно повече електроенергия са потребили клиентите в Югоизточна България“, посочват от ENV.

С 350 лева по-висока сметка за ток е получила и Снежа Николова от силистренското село Айдемир. Тя твърди, че не е получила достъп до информацията за потреблението си. „Когато исках да видя каква електроенергия съм използвала, никой не ми даде достъп. Преди да съм я платила, не искат да ми дадат фактурата, но аз отказвам да я платя“, казва Николова.

От „Енерго-Про“ също обясняват високите фактури с по-голямо потребление. „Фактурите, издадени през януари, обхващат периода на коледните и новогодичните празници, които тази година включиха по-голям брой почивни дни и съответно клиентите са прекарали повече време у дома“, посочват от дружеството.

Сигнали за завишени сметки за ток постъпват и от фирми.

