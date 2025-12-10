„ДПС-Ново начало“ организира в Разград митинг в защита правителството

Членове, симпатизанти и привърженици на „ДПС-Ново начало“ излязоха в Разград на митинг под надслов „Не на омразата!” и в подкрепа на правителството.

Навред по площад „Възраждан“ се вееха български знамена. Хората държаха в ръцете си плакати и лозунги: „Не на омразата“, „Не на уличните преврати“, „По вашия начин няма да стане“, Тук сме, има ни и сме силни“,. Сред множеството бяха народният представител и зам.-председател на парламентарната група на партията Халил Летифов, кметовете на общините Исперих Белгин Шукри, на Лозница – Севген Шукри, на Кубрат – Алкин Неби и на Завет – Ахтер Велиев.

В митинга в столицата на Лудогорието се включиха и жители на всички общини от областта. В първата част на протеста звучаха любими народни песни, както и златни български шлагери.

Пръв пред множеството застана областният председател на „ДПС – Ново начало“ Ариф Ахмед, който заяви, че регионът подкрепя стабилното управление и се противопоставя на опитите за разделение. „България не е само София, тя е и Разград, и Търговище. Никога няма да позволим да ни третират като „втора класа“, каза той.

Кметът на Лозница Севгин Шукри призова политическите партии да възстановят нормалността в страната и да се вслушат в съветите на колективните си органи, доколкото и ако ги имат.

Градоначалникът на Кубрат Алкин Неби изрази надежда страната да влезе в новата година с редовен държавен бюджет. Защото това е важно за нормалната работа на месната власт.

Микрофона взе и зам.-кметът на Разград Хабибе Расим: „Тук сме, защото обичаме България и сме за нейния европейския път. Тук сме, за подкрепим демокрацията, мира и равните права за всички граждани“, каза тя.

Според кмета на Завет Ахтер Велиев ситуацията в страната в момента се използва, за да се създаде хаос – нещо много опасно на входа на еврозоната, когато ни очакват по-трудни дни. По думите му, опитите за сваляне на правителството точно сета е грешка.

Исперихският кмет Белгин Шукри припомни, че поредицата от извънредни избори и липса на редовно правителство през годините назад са блокирали важни проекти за общините. „Без национален бюджет и редовно правителството ще бъде трудно и ние ще направим всичко възмогно да избегнем хаоса и предстрочни избори“, категоричен бе той.

Зам-председателят на „ДПС – Ново начало“ и зам. председател на парламентарната група на партията Халил Летифов заяви: „Докато правителството работи за хората, ние ще го подкрепяме.“

По думите му, ДПС участва в публичния дебат с послания за мир, стабилност и диалог с отхвърляне на езика на омразата и политическото противопоставяне. „ Диалогът е основен инструмент за постигане на резултати за България. Ние сме тук, за да заявим ясно – нас ни има и ще направим така, че нашият глас ще бъде чут“, категоричен бе Халил Лятифов.

Митингът завърши мирно – без провокации и с многокато хоро на площада.

/e-Razgrad/

