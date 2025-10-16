До 3 ноември приемат документи за насърчаване на деца с изявени дарби

Община Разград напомня, че наближава крайният срок за приемане на документи за отпускане на финансова подкрепа за деца, постигнали успехи през тази година в различни сфери на изкуствата, науката и спорта.

Общинската инициатива се провежда за 11-а година. Целта й е поощряване и насърчаване на творческите заложби и потребности на децата от община Разград, които са заели призови места на национални и международни конкурси, олимпиади и състезания в сферата на науката, изкуствата и спорта през годината, както и финансово подпомагане и стимулиране чрез стипендии и предоставяне на еднократен финансов стимул.

Бюджетът за 2025 г. е 40 000 лв., като увеличението спрямо предходната 2024 г. е с 5 000 лв. Миналата година на специална церемония край градската колетна елха 95 талантливи деца получиха финансова подкрепа.

Желаещите да кандидатстват по програмата могат да подадат документи в срок до 3 ноември 2025 г. включително в деловодството на общинската администрация. Образци на бланка-искане и декларация за съгласие за обработка на лични данни са публикувани на официалния сайт на Община Разград в рубрика „Дейности и услуги“ → „Образование“.

