До края на март кметовете от контролираната от РИОСВ – Русе територия трябва да почистят замърсените терени

Експертите на РИОСВ – Русе дадоха предписания на общинските кметове до 27 март да почистят идентифицираните налични замърсявания на речни корита, дерета, общински пътища и прилежащите им терени на територията на населените места. Необходимо е също кметовете да предприемат мерки за недопускане на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места, за което да уведомят писмено инспекцията.

Писма с предписания за почистване са изпратени и до областните пътни управления.

РИОСВ – Русе ще осъществи контрол на дадените предписания след началото на април. В случай на неизпълнение на дадените предписания спрямо длъжностните лица ще бъдат предприети административнонаказателни мерки.

За миналата година са били дадени над 100 предписания за почистване на замърсени с отпадъци площи, като са изпълнени.

