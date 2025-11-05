До края на годината изтичат над 2280 лични документи

За предстоящите месеци ноември и декември изтичат общо 581 лични карти, 598 шофьорски книжки и 1107 паспорти, като с най-много изтичащи документи е месец декември, съобщиха от пресслужбата на Областната дирекция на МВР.

От полицията приканват гражданите с изтичащ срок на валидност на документите за самоличност своевременно да си подадат заявления за подновяване на срока. До 31 декември таксата за лична карта на лица на възраст от 18 до 70 годишна възраст е 18.00 лева за обикновена услуга до 30 дни и 36.00лева за бърза услуга. След тази дата държавната такса за лична карта ще бъде съответно 30.00 лева и 60.00 лева.

Заявления може да се подават в сектор „Български документи за сомоличност“ в Разград и в Районните управления в Исперих, Кубрат и Лозница от 08.30 до 17.30 часа от понеделник до петък.

За трудно подвижни лица е осигурено посещение на адрес с мобилна биометрична станция.

Притежателите на квалифициран електронен подпис могат да се възползват от предоставените електронни услуги на МВР чрез e-uslugi.mvr.bg

От сектор „Български документи за самоличност“ в Разград допълват, че от началото на 2025 г. до настоящия момент са издадени 10 263 лични карти, 5582 свидетелства за управление на МПС и 9689 броя паспорти.

И още нещо важно: От 1 юли са измени и глобите по административните нарушения. Те могат да бъдат платени чрез ПОС-терминалните устройства; по банков път; чрез „Български пощи“ и по интернет.

