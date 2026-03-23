Достойно представяне на учениците от ПГТС „Христо Смирненски“ – Разград в регионални състезания по професионална подготовка

Ученици от Професионалната гимназия по транспорт и строителство „Христо Смирненски“ – Разград взеха участие в регионалните кръгове на националните състезания по професионална подготовка „Най-добър млад строител“ и „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС“, които се проведоха миналата седмица.

В направление „Транспорт“, домакин на състезанието бе град Варна. Участниците премериха знания и умения в разнообразни практически и теоретични задачи. Състезателната програма включваше тест за автомонтьори, тест за водачи на МПС, майсторско управление на автомобил, проверка на монтажните ъгли и регулиране на сходимостта на автомобил със стенд, диагностика на автомобил с диагностичен стенд, проверка на параметрите и оценка на състоянието на автомобилен акумулатор, както и практическа задача, свързана с мерките за безопасност при работа с електрически и хибридни автомобили.

В състезанието участваха учениците Исмет Себахатин, Нури Али и Ямен Мустафов, които се представиха достойно сред силна конкуренция. Особено постижение отбеляза Исмет Себахатин, който зае четвърто място в индивидуалното класиране в категория „Най-добър млад водач на МПС“. В същата категория отборът на гимназията завоюва трето място.

Подготовката на учениците от направление „Транспорт“ бе осъществена под ръководството на инж. Илиян Йорданов, инж. Марин Маринов и Атанас Коцев.

В направление „Строителство“ регионалният кръг на състезанието „Най-добър млад строител“ се проведе в град Шумен на 19 и 20 март. Училището бе представено от Юсеин Белгинов в направление „Облицовки и настилки“, където участниците демонстрираха практически умения в лепене на фаянсови плочки.

Юсеин Белгинов се класира на пето място, като показа добри професионални умения и прецизност в изпълнението на поставената задача. Негови ръководители бяха инж. Маргарита Янева и Атанас Коцев.

Ръководството на ПГТС „Христо Смирненски“ – Разград изразява своята гордост от представянето на учениците и техните преподаватели. Постигнатите резултати са доказателство за качествената подготовка в гимназията и за стремежа на младите специалисти към професионално развитие и усъвършенстване.

Г. Георгиева

Views: 20