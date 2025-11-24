Разград

Домашни насилници в Дянкаво и Самуил – мъже с юмруци срещу жените, с които живеят

e-razgrad 24.11.2025 No Comments

Два сигнала за случаи на домашно насилие са получени в петък вечер на тел.112, съобщиха от полицията.

Около 18.10  часа на 21 ноември 28-годишна жена от Самуил пострадала от 51-годишния мъж, с когото живеела на семейни начала. Криминално проявеният и осъждан партньор й нанесъл удари по главата и тялото. Задържан е в Исперих.

Около 22.30 часа на 21 ноември в село Дянково възникнал скандал между 27-годишен мъж и 39-годишна жена, които живеели съвместно. Разправията прераства във физическа саморазправа, при която мъжът нанесъл удари с ръце и крака върху съжителката си. Пострадалата е настанена в болница без фрактури и опасност за живота. Извършителят е задържан. По двата случая са образувани проверки.

/e-Razgrad/

Views: 74

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.