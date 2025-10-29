Доброволци и експерт от Общинския съвет по наркотични вещества участваха в Националната инициатива „Red Ribbon“

Младши експерт Цветомир Савов от Превантивно-информационния център към Общинския съвет по наркотични вещества в Разград и седем доброволци към него взеха участие в Националната инициатива „Red Ribbon“ (Червена панделка).

Кампанията е посветена на превенцията на употребата и разпространението на наркотични вещества сред младите хора, организира се за 14-та поредна година като част от традиционното партньорство между Агенция „Митници“, отдел „Борба с наркотрафика“ и DEA – Агенцията за борба с наркотиците на САЩ.

Обучението се проведе на Летище София, Терминал 2, с любезното домакинство на „Соф Кънект“ и подкрепата на Националната агенция за приходите в рамките на кампанията #НеСтеСами. Доброволците от Разград, заедно с общо 400 ученици от цялата страна, бяха обединени от желанието си да научат повече за съвременните методи за превенция на наркоманиите и да станат посланици на здравословния начин на живот в своите училища.

Програмата включваше образователни модули за вредата от употребата на наркотиците, музикални изпълнения, демонстрации по таекуондо от клуб „Фаворит“ – София, както и на техники за самоотбрана, които могат да се използват при рискови ситуации. Беше направено показно откриване на наркотични вещества с помощта на специално обучените служебни кучета Гари, Гая и Хектор, част от екипа на отдел „Борба с наркотрафика“.

Тези демонстрации дадоха на участниците реална представа за ежедневната работа и предизвикателствата, пред които са изправени служителите от системата за сигурност.

В края на събитието всички участници се включиха във впечатляващ тематичен флашмоб, символизиращ общата борба срещу наркотиците и стремежа към едно по-сигурно и здраво общество, подготвен от инструктори на „Денс стейшън“.

/e-Razgrad/

