Добрин ДОБРЕВ: 15 септември – ден, трепетно очакван от малки и големи, поемащи по пътя на знанието

Скъпи ученици,

Уважаеми учители,

Отново е 15 септември – трепетно очакван от малки и големи, поемащи по пътя на знанието. Важен ден за ученици, за учители, за родители. Нека и в този хубав ден споделим празничното настроение и отправим към всички пожелания за успешна учебна 2025/2026 г.

Скъпи ученици,

Годините в училище са незабравими за цял живот. В тях научавате най-важните уроци за своето житейско развитие, създавате и най-ценните приятелства. Бъдете усърдни в усвояването на знания и умения, вярвайте на своите учители и помнете техните думи!

Специално се обръщам към първокласниците:

Мили деца,

От днес пред вас се отваря един нов свят, изпълнен с нови предизвикателства. Вече сте пораснали, но не бързайте да се разделяте с детството. Бъдете любознателни, старателни и упорити в усвояването на нови знания, но намирайте време и за игри! Вслушайте се в думите на своя първи учител, защото той знае посоката и ще ви подкрепя по пътя на познанието!

Особен е и денят за абитуриентите:

Младежи и девойки, през следващите месеци вие ще направите най-важният избор – на поприще, в което да се развивате, да изпитвате удоволствие от това, което правите и да допринасяте за общността си, за населеното място, за Родината си. Бъдете смели в мечтите си и ги сбъдвайте! Бъдещето е ваше!

Скъпи родители,

Доверете се на професионализма на учителите, вдъхвайте кураж на децата си, както в моментите на постигнати успехи, така и когато им е трудно!

Уважаеми учители,

Благодаря ви за усилията, които полагате, за да научите децата ни на четмо и писмо, на добро и на вяра в собствените им сили! Бъдете здрави, търпеливи и все така всеотдайни в благородната си професия!

ЧЕСТИТ ПЪРВИ УЧЕБЕН ДЕН!

Добрин ДОБРЕВ, кмет на община Разград

