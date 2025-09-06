Добрин ДОБРЕВ: Съединението – урок по родолюбие, който трябва да знаем за „Отличен“ и да го завещаем на децата и внуците си

Уважаеми жители на община Разград,

Денят на Съединението ни изпълва с чувство на национална гордост и респект към смелостта на нашите предци, дръзнали да отхвърлят една несправедливост – разделянето на България, наложено от Великите сили с Берлинския договор. Този урок по родолюбие трябва да знаем за „Отличен“ и да го завещаем на децата и внуците си.

Нека 140 години след паметната дата на Съединението на Източна Румелия и Княжество България, следвайки завета на далновидните държавници от онова време, заставаме обединени, уверени и заедно пред всяко от предизвикателствата на нашето време! В името на просперитета на родния край и на Отечеството ни!

Честит празник!

Да живее България!

Добрин ДОБРЕВ, кмет на община Разград

