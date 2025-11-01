Добрин ДОБРЕВ: Поклон пред всички с благословената мисия да поддържат духа на българщината!

Уважаеми дейци на културата, науката и образованието,
Уважаеми съграждани,
Днес честваме един от двата светли празника на духовността, които нашият народ отбелязва тържествено. Няма друга нация, която така да тачи и да се прекланя пред делото на своите учители и създатели на културни ценности. Ние сме уникални и с това, че в трудни времена, за да оцелеем пред изпитанията, се уповаваме на вярата и на историческата, и родовата ни памет.
На 1 ноември – Денят на народните будители – прекланяме глава пред всички, които са съграждали, разпространявали и защитавали българското четмо и писмо, съхранили са българската идентичност чрез опазване на българските традиции и обичаи векове наред с поглед в настоящето и бъдещето.
Отправяме взор и към съвременните народни будители – учители, творци, научни работници. Продължавайте да отваряте вратите на знанието пред децата и младежите, да пробуждате желанието за усъвършенстване у тях, да развивате и своите дарби и да прославяте по света българските таланти!
Поклон пред вас и вашата благословена мисия да поддържате духа на българщината!
Честит празник!
Добрин ДОБРЕВ, кмет на община Разград
