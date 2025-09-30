Добрин Добрев и Елка Неделчева се срещнаха с представители на пенсионерските клубове в общината

В навечерието на 1 октомври – Международния ден на възрастните хора – кметът на Разград Добрин Добрев и зам.-кметът Елка Неделчева се срещнаха с представители на 20-те пенсионерски клуба в общината, съобщиха от местната администрация.

В приветствието си към възрастните хора г-н Добрев им пожела да са здрави и щастливи с любовта и уважението на близките и приятелите си. Изрази удовлетворение, че са активни и обществено ангажирани членове на обществото, отстояват добри каузи, които не засягат само хората от тяхната общност, а всички членове на обществото. Добрин Добрев увери, че за ръководството на Общината мнението на възрастните хора е много важно при формирането на политиките на управление на общината. На ръководителите на пенсионерските клубове кметът представи наскоро отпечатания отчет за постигнатото през първата година по Програмата за управление на Община Разград – Мандат 2023-2027 г. Добрин Добрев изтъкна, че процедурите при реализацията на голяма част от дейностите и инициативите отнемат дълго време и изтъкна приноса на предшественика си на кметския пост – напусналия ни през миналата година Денчо Бояджиев.

Зам.-кметът Елка Неделчева представи основни приоритети на местната управа в хуманитарните дейности – образование, социални услуги, култура.

Председателят на „Съюз на пенсионерите 2004 – Обединени“Мирослава Кацарова благодари за подкрепата на общинското ръководство към възрастните хора, увери, че те могат да са полезни и с идеи и с жизнен опит да продължат да участват в обществения живот.

