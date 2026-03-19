Днес се провежда специализирана полицейска операция за противодействие на престъпления, свързани с политическите права на гражданите

Специализирана полицейска операция за противодействие на престъпления, свързани с политическите права на гражданите, се провежда днес на територията на ОДМВР-Разград. В хода на полицейските действия се проверяват имоти, моторни превозни средства, места, за които има съмнения за евентуална дейност в нарушение на изборното законодателство. Участват полицейски сили от различни структури на областната дирекция и жандармерия.

Обект на проверките са също търговски обекти, заложни къщи, автоморги и други места, за които има данни, че евентуално може да се извършва престъпна дейност или такава, свързана с административни нарушения. Паралелно с това са изградени контролно-пропускателни пунктове, на които се извършва пълен контрол на преминаващите превозни средства.

Акцията е насочена към противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и осигуряване на полицейско присъствие в уязвими райони и квартали на територията, обслужвана от ОДМВР-Разград.

ОДМВР Разград

Views: 275