Днес се навършват 83 години от спасяването на българските евреи – събитията от март 1943 година, когато депортацията на близо 50 хиляди души към нацистките лагери на смъртта е спряна. История, която и днес напомня колко крехки могат да бъдат мирът и сигурността

„Днес е много важен ден за всички нас, за всички българи. Това е ден за национална гордост. Българският народ, воден от своите лидери, общественици, политици и обикновени хора, прояви истинска доблест, непозволявайки 50 хиляди свои братя и сестри от еврейски произход да бъдат депортирани в лагерите на смъртта и да бъдат погубени“, каза той.

„Почитаме паметта на тези 11 343 евреи от Беломорска Тракия, Вардарска Македония и Пирот, които за съжаление бяха депортирани и в голямата си част загинаха. Днес е ден за размисъл. Ден, в който всеки един от нас трябва да осъзнае отговорността, която носи за света, в който живеем“, посочи Александър Оскар, председател на Организацията на приятелите на Израел в България и дългогодишен председател на Организацията на евреите в България „Шалом“.

