Днес и утре – специализирана полицейска операция за контрол на водачите на тротинетки

Днес и утре се провежда специализирана полицейска операция за въздействие върху поведението на водачите на индивидуални електрически превозни средства, съобщиха от ОД на МВР.

Предвид метеорологичните условия и намалената видимост, особено в тъмната част на денонощието, се създават предпоставки за настъпване на пътно-транспортни произшествия с уязвими участници при движението им по уличната и пътната мрежа. За осигуряване безопасността им контролните органи ще следят за спазване на забраните за развиване на скорост, по-висока от 25 км/ч, движение в зони, обозначени с пътен знак В9 – „Забранено е влизането на велосипеди“, превоз на други лица, използване на мобилен телефон, ползване на защитна каска и паркиране на тротинетки в паркове, градини, площади, детски, спортни площадки и зелени площи.

2655 са общо нарушенията на Закона за движение по пътищата, установени в периода от 20 до 26 октомври 2025 година. Съставени 426 фиша, 100 акта и 808 електронни фиша. Установените нарушения на скоростните режими са 1321.

Установени са седем шофьори, седнали зад волана след употреба на алкохол. При четирима от тях концентрацията е била над 1,2 промила.

В хода на засилените контролни действия е засечен и един неправоспособен водач. В дните между 20 и 26 октомври са прекратени регистрациите на три превозни средства – в един от случаите причината е неправоспособност на шофьора, в други два – употребата на алкохол от страна на водачите.

През посочения период са регистрирани три пътно-транспортни произшествия, при които трима души са пострадали.

/e-Razgrad/

