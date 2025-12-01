Днес е премиерата на детския спектакъл „Коледни небивалици“

Днес в 10.30 ч. в залата на Общинския културен център е премиерата на детския спектакъл на Театрално музикалин и филхармоничен център „Коледни небивалици“.

Автор и режисьор Янко Митев, в ролите Габриела Жекова, Невена Денчева, Иван Георгиев и Николай Сяров.

Спректакълат е весела, интерактивна и сърдечна история за приятелство, добрина и коледен дух. Свят, пълен с приказни герои и много смях.

Двама клоуни се оказват във вихъра на мистерия: изчезнала е шапката на Дядо Коледа. Кой е виновникът? Как се разкрива това злодеяние и може ли някой да стане добър, ако му кажат, че е обичан?

В спектакъла активно участват и децата от публиката – те помагат в разследването, танцуват, разкриват тайната и дори… превъзпитават вещицата!

„Коледни небивалици“ е спектакъл, който напомня на малките зрители, че Коледа идва там, където има смях, доброта и обич! И… че чудесата понякога зависят точно от нас.

Следващи представления:

03.12.-10:30ч – ОбКЦ

05.12.-11:00ч – ОбКЦ

13.12.(събота) -11:00ч – ОбКЦ

16.12.-13:00ч – ОбКЦ-

19.12.-11:00ч – ОбКЦ-

За Габриела Жекова и Иван Красимиров това представление е техният дебют на разградска сцена, което прави премиерата още по-специална и вълнуваща както за трупата, така и за публиката.

Габриела Жекова е родом от Русе, завършила актьорско майсторство за кино и театър в Театрален колеж „Любен Гройс.

Иван Георгиев е от София, завършва НБУ – департамент „Театър“ със специалност „Актьорско майсторство за драматичен театър“. Бил е част от трупата на ДКТ Силистра.

