Днес е премиерата на детския спектакъл „Коледни небивалици“

Днес в 10.30 ч. в залата на Общинския културен център е премиерата на детския спектакъл на Театрално музикалин и филхармоничен център „Коледни небивалици“.
Автор и режисьор Янко Митев, в ролите Габриела Жекова, Невена Денчева, Иван Георгиев и Николай Сяров.
Спректакълат е весела, интерактивна и сърдечна история за приятелство, добрина и коледен дух. Свят, пълен с приказни герои и много смях.
Двама клоуни се оказват във вихъра на мистерия: изчезнала е шапката на Дядо Коледа. Кой е виновникът? Как се разкрива това злодеяние и може ли някой да стане добър, ако му кажат, че е обичан?
В спектакъла активно участват и децата от публиката – те помагат в разследването, танцуват, разкриват тайната и дори… превъзпитават вещицата!
„Коледни небивалици“ е спектакъл, който напомня на малките зрители, че Коледа идва там, където има смях, доброта и обич! И… че чудесата понякога зависят точно от нас.
Следващи представления:
03.12.-10:30ч – ОбКЦ
05.12.-11:00ч – ОбКЦ
13.12.(събота) -11:00ч – ОбКЦ
16.12.-13:00ч – ОбКЦ-
19.12.-11:00ч – ОбКЦ-
За Габриела Жекова и Иван Красимиров това представление е техният дебют на разградска сцена, което прави премиерата още по-специална и вълнуваща както за трупата, така и за публиката.
Габриела Жекова е родом от Русе, завършила актьорско майсторство за кино и театър в Театрален колеж „Любен Гройс.
Иван Георгиев е от София, завършва НБУ – департамент „Театър“ със специалност „Актьорско майсторство за драматичен театър“. Бил е част от трупата на ДКТ Силистра.
