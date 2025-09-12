Дигитализиран образователен инструмент въвеждат в ОУ „Иван Сергеевич Тургенев“ с подкрепата на Кан Академия

През новата учебна 2025/2026 година в ОУ „Иван Сергеевич Тургенев“ – Разград въвежда програмата „По-добри по математика с Кан Академия“, която цели да модернизира обучението по математика и да подобри резултатите на учениците, съобщиха от училищното ръководство.

Инициативата е на сдружение „Образование без раници“ с подкрепата на Фондация УниКредит и е насочена към повишаване на математическите постижения и увереността на децата.

Образователната платформа дава достъп до хиляди видеоуроци и интерактивни упражнения, адаптирани към българската учебна програма. Тя позволява на учениците да учат със собствено темпо, да наваксват пропуските в знанията си и да изграждат по-задълбочено разбиране на учебния материал.

Учителите на ОУ „И. С. Тургенев“, които внедряват първото по рода си приложение, което пък обхваща основните общообразователни предмети, ще бъдат подкрепени от ментори, ще използват дигитални инструменти за проследяване напредъка на всяко дете в класната си стая.

Педагози в начален етап, както и специалисти по математика и английски език вече преминаха специализирано обучение по програмата, което ще гарантира успешното ѝ прилагане в урочната дейност.

Очакванията са нововъведението в училището да запали в децата любов към ученето и откриването на нови неща да гарантира качествено преподаване, да повиши мотивацията им за учене, да доведе до по-високи академични резултати.

