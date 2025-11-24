Джипо ДЖИПОВ: Кръстовището с Исперихския път догодина ще бъде преустроено в кръгово

„С днешна дата, макар и устно, имам уверението на АПИ, че през 2026 година невралгичното кръстовище на околовръстното на Разград с Исперихския път ще бъде преустроено в кръгово. То ще бъде временно, с пластмасови елементи, а ще бъде изградено в окончателния си вариант, когато започне изграждането на скоростния път Русе-Варна.“

Това заяви пред журналисти днес народният представител от „Да, България“ Джипо Джипов. Той припомни, че само за последната една година там живота си загубиха двама души в над 10 тежки катастрофи. В разговор с Даниел Митов Джипо Джипов получил уверение, че кръстовището ще бъде и осветено.

С това добрите новини по отношение на промяна в инфраструктурата в областта приключиха, обобщи народният представител. По думите му, в проектобюджета за идната година отново няма предвидени средства за изграждане на така дълго чаканата велоалея между Разград и Гецово. Няма предвидени средства и за основния ремонт на колодрума. „Аз приветствам и двата проекта, но… държавата просто неглижира Разградска област“, каза Джипо Джипов. И изрази надежда с останалите трима народни представители това да бъде променено.

Джипо Джипов оповести и новина за разградчани: Чрез ОД на МВР в Разград, силовото министерство „прахосва между 10 000 и 12 000 лева месечно за наем на сграда /на бившия Изчислителен център/, която не ползва“. Договорът е от месец август и за него той научил от отговор на свое питане към министър Даниел Митов. Ако това се отнася и за сградите на някогашния Изчислителен център във всичките 28 области на България, то това значи, че МВР пръска около три милиона и половина лева на година. „А тези пари може да се спестят и използват за подобряване условията на работата на служителите в съответните областни дирекции на МВР, а не да се пръскат за нещо, което не ползваш, заяви Джипо Джипов.

Народният представител коментира и предстоящото въвеждане на софтуера за управление на продажбите в търговски обект /СУПТО/. По думите му, това ще е бич за малкия бизнес, но и проблем за хората по места, защото ще остават без магазини и услуги за неопределено време при проблеми с него. Изчисленията показвали, че годишната цена на малките търговци ще е по 500 евро на година и – общо за бизнеса – между 150 и 250 милиона евро.

В пресконференцията участва и председателят на „Демократи за силна България“ и зам.-председател на Народното събрание ген. Атанас Атанасов.

/e-Razgrad/

Views: 1251