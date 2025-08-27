Джипо ДЖИПОВ: Кръстовището към Испеирих взима жертви, институциите си прехвърлят топката

НАРОДНИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ ПРОДЪЛЖАВА ДА НАСТОЯВА ЗА АДЕКВАТНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ПЪТЯ

Преди дни станахме свидетели на 15-та поредна катастрофа на т.нар. Исперихско кръстовище, която взе вече втора жертва в последните няколко години. Заради пренебрегнат знак СТОП или в резултат на липсата на контрол и превенция, това кръстовище продължава да създава реален риск за живота на хората.

Народният представител Джипо Джипов реагира на случващото се, като сподели: „Още през февруари се обърнах с настояване към министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов да се обезопаси този пътен участък, където твърде често стават тежки инциденти. В писмото си предложих и конкретни краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки, съгласувани с експерти по темата. Тогава дори бях обвинен от местните структури на ГЕРБ, че присвоявам тема, по която те работят още от лятото на 2024 г. Тогава те „гарантираха“, че при спечелване на изборите и сформиране на кабинет, ще работят за това да се изгради кръгово кръстовище на това място. За съжаление от тогава измина една година, поредна жертва влезе в статистиката, но все още реални действия няма.

В отговора, който получих от министъра, стана ясно, че правителството на ГЕРБ не планира да предприема мерки. Ведомството счита, че републиканският път е „в добро експлоатационно състояние“. А относно обещаното кръгово – от февруари насам „АПИ разглежда възможността за реализиране на инвестиционно намерение за реконструкция на кръстовището“. Но тъй като главният път се пресича с общински, следва и Община Разград да се ангажира в процеса. И тук отговорността се размива и всеки от отговорните – община и държава (в лицето на АПИ и МВР), бездействат. И моят въпрос е: това ли е скоростта на работа на правителството на ГЕРБ и колко години още трябва да чакаме, за да се реши един конкретен проблем? Проблем, който вече взима втора жертва и очевидно не е за пренебрегване, щом за последните 5 години имаме 15 катастрофи? Още 5 години ли мълчаливо трябва да приемаме случващото се? Има ли изобщо потенциал и ръководството на Община Разград да извоюва сигурност за хората или това се случва само на думи?

Ще продължавам да настоявам и да задавам въпроси по темата, както за това кръстовище, така и като цяло за пътната безопасност в област Разград. Считам, че само с активна позиция можем да променим настоящата ситуация и няма да спра да настоявам пред съответните ведомства за реални мерки, контрол и превенция.“

/e-Razgrad/

Views: 48