Джипо Джипов дари 5000 евро на разградското колоездене

Клубът по колоездене „Спринт“ е получил дарение от разградския депутат Джипо Джипов, което ще спомогне за подобряването на спортно – техническите постижения, каза Мирослав Минчев – състезател и треньор на разградския клуб .

С дарените от народния представител 5000 евро са купени два диска /капли с гуми/ на испанската фирма „Кампаньол“ за пистови велисипеди. Тези дискове са уникални със своята конструкция – керамичните елементи в тях свеждат триенето и съпротивлението до минимум, което позволява цялата сила на състезателя към педалите да се предава към колелетата без загуби. „Това води до сваляне на постиженията само от състезателния диск до половин секунда в кратките спринтове – нещо, което е немислимо за велосипедите с класически капли, които са ползвани досега“, обясни Минчев.

Разградските колоездачи са първите в България, които карат с такива дискове ( такова оборудване се ползва само от световния елит в колоезденето).

Оборудването, ползвано от нашите колоездачи на европейското първенство по пистово колоездене в Турция преди седмица, е дало резултати.

– Мирослав Минчев и Павел Николов подобриха националния рекорд на България на 200 метра летящ старт,

– Николов отстрани италианеца Матиа Предомо, който е европейски шампион в дисциплината омниум, във фазата на директните елиминации и на 1/16-финалите.

– Мирослав и Павел, заедно с Георги Радославов, подобриха и националния рекорд на отборен спринт.

Views: 15