Разград Шарено

Джигит събори цели два пътни знака  по пътя Разград – жп гара

e-razgrad 24.03.2026

Забързал се джигит  успя да събори цели два пътни знака  по пътя Разград – жп гара  до бензиностанция „Бенита “ в Разград. Неизвестният засега водач на МПС съборил металния стълб, на който са поставени пътен знак Г-2 -“Движение само надясно след знака “  и пътен знак Б-1 – “ Път без предимство „.  Знаците са от изключително значение в този участък , защото указват кой е с предимство на решилите се водачи да се включат в движението по посока Разград – жп гара, както и да видят посоката на движение. Още повече, че трафикът от автомобили в този участък е голям , заради намиращата се наблизо бензиностанция.

Шенол Ахмедов

 

