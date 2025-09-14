Джигит отнесе два пътни знака до кръстовището между „Странджа“ и „Марица“

Два важни пътни знака успя да потроши неизвестен засега джигит по ул. „Марица“ в Разград, току до кръстовището с бул. „Странджа“.

Шофьорът не успял да овладее автомобила си и съборил металния прът със знак В 27 , забраняващ престоя и спирането на МПС , както и знак В 24, забраняващ изпреварването на моторни превозни средства. Участъкът в който джигитът е потрошил пътния знак, е изключително натоварен, заради концентрацията на магазини, заведения и близостта му до пазара и цяло чудо е, че няма пострадали. Редно е отговорните институции да поставят нов знак докато е време, а виновникът да се издири. Видно от снимката, тежкият удар неизбежно е причинил и доста щети по автомобила му.

