Деца ще се запознаят с традициите, свързани с Баба Марта и ще правят мартеници в музея в Исперих

Деца ще се запознаят с традициите, свързани с Баба Марта и ще изработят мартеници в работилница на Историческия музей в Исперих, съобщиха от културната институция.

Мартенската работилница тази година е насочена към най-малките жители на общината. Заниманията ще се провеждат в детските градини в периода от 9 до 13 февруари. Малчуганите ще усвояват умения за изработване на традиционната българска мартеница под ръководството и напътствията на музейни специалисти. Те ще научат и повече за символиката на червено-белия конец, за народните обичаи и традиции, свързани с отбелязването на Първи март в различните краища на страната. В рамките на заниманията ще бъдат представени предания и легенди, свързани със зараждането и смисъла на един от най-устойчивите български обичаи, съхранил се през вековете. Заявки за участие от ръководствата на детските градини се приемат до 6 февруари на телефоните на Историческия музей.

От културната институция в Исперих посочват, че инициативата има за цел да съхрани и предаде българските традиции на най-младото поколение чрез творчество и празнично настроение.

В навечерието на коледните и новогодишни празници Историческият музей в Исперих отвори врати за своите малки приятели на традиционната коледна работилница. Близо 200 деца от общината пък участваха с ръчно изработени мартеници и мартенски сувенири в конкурса „Пижо и Пенда“ миналата година

Садет Кърова БТА

