Деца се надпреварваха в конкурс „Най-хубава мартеница“ в село Бисерци

e-razgrad 04.03.2026 No Comments

80 талантливи деца  се включиха в конкурса под надслов  “ Най – хубава мартеница „, организиран и проведен от ръководството на НЧ  „Стефан Караджа 1928 г. “ в кубратското село Бисерци .

Бяха представени над 100    мартеници със различен дизайн и стил . Всяка мартеница беше по своему уникална, изработена с много старание, въображение и любов. Журито беше изключително затруднено в своя избор, но подходи отговорно, коректно и напълно честно.

Специални гости на конкурса бяха децата от ОУ  „Трайко Симеонов “  гр. Шумен , които също представиха своите изработени мартеници , спечелили първи места на проведен вътрешен училищен конкурс  за най – хубава мартеница.

Бяха връчени грамоти за първо, второ и трето място, както и грамоти за участие на всички участници. Имаше награди както за класираните, така и за всеки, включил се в конкурса , следвайки максимата, че  всяко старание заслужава признание.

Читалището беше изпълнено с гости и посетители, а празничната атмосфера завърши с вкусна почерпка с домашни вкусотии, баници и  сладкиши.

 

Шенол Ахмедов

 

