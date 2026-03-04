Деца се надпреварваха в конкурс „Най-хубава мартеница“ в село Бисерци

80 талантливи деца се включиха в конкурса под надслов “ Най – хубава мартеница „, организиран и проведен от ръководството на НЧ „Стефан Караджа 1928 г. “ в кубратското село Бисерци .

Бяха представени над 100 мартеници със различен дизайн и стил . Всяка мартеница беше по своему уникална, изработена с много старание, въображение и любов. Журито беше изключително затруднено в своя избор, но подходи отговорно, коректно и напълно честно.

Специални гости на конкурса бяха децата от ОУ „Трайко Симеонов “ гр. Шумен , които също представиха своите изработени мартеници , спечелили първи места на проведен вътрешен училищен конкурс за най – хубава мартеница.

Бяха връчени грамоти за първо, второ и трето място, както и грамоти за участие на всички участници. Имаше награди както за класираните, така и за всеки, включил се в конкурса , следвайки максимата, че всяко старание заслужава признание.

Читалището беше изпълнено с гости и посетители, а празничната атмосфера завърши с вкусна почерпка с домашни вкусотии, баници и сладкиши.

Шенол Ахмедов

