Деца почистиха предколедно главните улици, детските площадки и двора на училището в Сушево

Под мотото „За една по-чиста Коледа“ деца от заветското село Сушево, заедно със своите учители, почистиха основните пътни артерии и центъра на селото от отпадъци.

Градинки, детски площадки и дворът на школото бяха основно ревизирани за хвърлени на земята хартии, пластмасови чашки, опаковки и други предмети от битието на жителите на селото, имали невъзпиштанито вместо в контейнерите за смет да ги хвърлят където намерят. След това малчуганите се включиха в деска творческа работилница в една от стаите на училището, където рисуваха своите мечти за едно поприветливо и чисто село. След толкова тру , накрая дойде ред и на подобаваща почерпка с сладки и напитки, осигурени от ръководството на училището, като награда за положения труд.

Шенол АХМЕДОВ

