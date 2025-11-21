Деца от училището в Тетово нарисуваха Христо Ботев и Васил Левски и подариха портретите им на местното читалище

Даровити деца от ОУ „Отец Паисий“ в село Тетово зарадваха ръководството местното читалище „Пробуда“ с уникален подарък.

В продължение на няколко седмици децата рисували портретите на двама велики българи – Христо Ботев и Васил Левски. След което групово посетили секретарката на читалището Павлина Андреева и подарили творението си. Трогната от милия жест, почерпила малките художници и поставила ликовете на двамата борци за свободата на България на централно място във фоайето на културната институция. И сега всеки, пристъпил прага, може да ги види.

А казват, че сегашните деца и младежи били консуматори, без идеи и цели в живота. Тетовските малчугани опровергават с делата си това твърдение.

Шенол АХМЕДОВ

