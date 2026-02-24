Деца направиха мартеници за празника на Баба Марта

С инсталиране на арка с бяла лястовица пред фонтана с момченцата и украсяване на Дървото на Европа с мартеници започна поставянето на украсата на Разград за красивия пролетен празник Баба Марта.

Арката е изработена от работници от Общинско предприятие „Паркстрой“, а мартениците за дървото срещу Съдебната палата – от възпитаниците на школата по изобразително изкуство към ЦПЛР Център за работа с деца. Материалите за мартениците са осигурени от ОП“Паркстрой“, а 14 деца под ръководството на Цветомира Петрова бяха подготвили над 40 мартеници. При окачването на мартениците им помагаха работници от „Паркстрой“.

На традиционното през последните години украсяване на Дървото на Европа присъстваха заместник-кметовете на Община Разград Полина Иванова, Елка Неделчева и Зорница Евгениева, както и началникът на отдел „Култура, туризъм и международна дейност“ в Община Разград Катерина Ганева. Те поздравиха децата за това, че внасят уникален собствен стил в традицията за изработка на символи за пролетното пробуждане на природата. Талантливите малки художници бяха подготвили мартеници и за представителите на Община Разград, а за тях имаше почерпка от ОП“Паркстрой“, както и подаръци от отдел „Култура, туризъм и международна дейност“.

Украсата на града за празника на Баба Марта включва още елементи в различни райони на Разград, които ще бъдат поставени днес и утре. Около Дървото на Европа ще се има дървена оградка и червено-бяла пейка. Над фонтана с момченцата с автовишка ще бъдат поставени мартеници. В централната градска част близо до базара за мартеници ще има две светещи фигури във вид на мартеници. В жк „Абритус“, в жк „Орел“, в района на блоковете „Морави“ и до билетния център на „Лудогорец“ ще бъде украсено по едно дърво, а пред „Италианския ресторант“ ще има две червено-бели фигури.

