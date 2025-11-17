Деца и полицаи на пътя по повод Световния ден в памет на жертвите от катастрофи

В Деня за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия на бул. „Априлско въстание“ в Разград доброволци към Общинския съвет по наркотични вещества и ученици от гимназиите „Робер Шуман“, „Шандор Петьофи“, „Мария Кюри“ „Христо Смирненски“, „Ангел Кънчев“, „Екзарх Йосиф“ и „Акад. Н. Обрешков“ раздаваха на шофьорите сувенири за автомобил с формата на сърца, като им пожелаваха безаварийно пътуване Това съобщиха от прпсцентъра на ОД на МВР.

Децата отправиха апели към водачите да шофират внимателно, да пазят пешеходците, да не преминават на червено и да пазят всеки един човешки живот. С помощта на униформени служители от Районно управление, които спираха автомобилите, много шофьори получиха своите послания – сърца, част от които гласят: „Шофирай внимателно! Сърцето ми пътува с теб!“, „Светът е по-хубав с теб! Карай внимателно!“, „Няма човек на света, който може да те замени! Карай внимателно!“. Полицейските екипи разговаряха с водачи, пешеходци и други участници в движението за рисковете на пътя, значението на вниманието, толерантността и стриктното спазване на правилата. Инициативата цели да повиши информираността и превантивната култура, както и да напомни за тежките последици от пътните инциденти.

През 2024 г. в страната са регистрирани 7173 тежки катастрофи, със 478 загинали и 9054 ранени. Данните са показателни за нуждата от общи усилия за по-безопасни пътища.

Световният ден в памет на жертвите от пътно-транспортни произшествия се отбелязва всяка трета неделя на ноември с резолюция на ООН от 2005 г. Кампанията тази година е под мотото: „Запомнете. Подкрепете. Действайте.“

