Децата на „Биовет“ първи се срещнаха с Дядо Коледа

С лакомства, семейна снимка за спомен, танци, фокуси, среща с футболисти и талисмана на „Лудогорец“ – орлицата Фортуна, започнаха дните от предстоящите коледни и новогодишни празници за децата на служителите на „Биовет-клон Разград“. Те първи в града се срещнаха и със самия Дяко Коледа.

За най-малките участници в детското коледно парти имаше и огромна прозрачна сфера с летящи в нея цветни балони.

За доброто настроените на всички на купона се погрижиха артистите от Танцов клуб „Фламинго“ от Русе.

След забавната програма, в която много активно се включиха децата и техните родители, всички участници в тържеството излязоха навън, където след многогласово отброяване: „Три, две, едно!“ коледната красавица грейна с целия си блясък. Хилядите светлинки запалиха заедно Мария Анастасова – завеждащ административни дейности в „Биовет“ АД и футболистите Едвин Куртулуш и Станислав Иванов.

Отново снимки за спомен и… пожелания за здраве и отлично настроение в очакване на чудесата по Рождество.

