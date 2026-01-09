Детското отделение на болницата в Исперих няма да бъде закривано, съобщи кметът на общината

Към настоящия момент няма взето решение за закриване на детското отделение на Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) в Исперих, съобщи за БТА кметът на общината Белгин Шукри. Повод за изявлението са появили се в публичното пространство публикации и коментари относно бъдещето на отделението.

Кметът обясни, че в Общинската администрация е постъпил финансов доклад от управителя на болницата д-р Иван Гайдаров, според който поддържането на детското отделение води до загуби в размер на около 350 000 лева годишно. Основната причина е недостатъчният брой пациенти. По думите на Шукри този проблем не може да бъде пренебрегнат, поради което се водят активни разговори за намиране на устойчив модел за запазване на дейността на отделението.

Белгин Шукри подчерта, че Община Исперих многократно е подпомагала финансово болницата, като отчита значението ѝ не само за местните жители, но и за населението на съседните общини Завет, Самуил и Главиница. „Общината ще продължи да подкрепя болницата винаги, когато това е необходимо“, заяви кметът.

Той припомни, че през 2024 г. Община Исперих инвестира 470 000 лева в изграждането на соларен парк в двора на болницата с цел намаляване на разходите за електроенергия и подобряване на финансовото състояние на лечебното заведение.

Кметът отправи и апел към родителите да се доверяват на специалистите в местната болница. По думите му лекарите и медицинските сестри в исперихската болница разполагат с необходимия професионализъм и опит, за да осигурят лечение, съпоставимо с това в по-големите градове.

„МБАЛ – Исперих е важна част от живота на нашата община. Затова ще продължим да търсим решения за нейното стабилно функциониране и за запазването на ключови отделения, включително детското“, допълни Белгин Шукри.

Във връзка с разпространена информация за евентуално закриване на Отделението по педиатрия към МБАЛ – Исперих ЕООД, от ръководството на лечебното заведение увериха, че на този етап няма взето окончателно решение за структурни промени в болницата. Управителят на болница д-р Иван Гайдаров каза за БТА, че се разчита на общите усилия на екипа на болницата и на съдействието от страна на Община Исперих в качеството ѝ на собственик, за да бъде преодоляна създалата се финансова криза. „Целта е болницата да продължи да се развива като стабилно и добре функциониращо лечебно заведение в полза на жителите на общината и региона“, добави д-р Гайдаров. Той допълни, че детското отделение е окомплектовано с необходимите медицински кадри.

БТА

Views: 29