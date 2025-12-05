Детска коледна работилница за свещи от натурален пчелен восък в Етнографския музей

За поредна година Регионалният исторически музей организира Детска коледна работилница.

С напътствията и помощта на музейния педагог Христо Христов и аниматора Ибрахим Шаер второкласници, третокласници и четвъртокласници от основните училища „Отец Паисий“, „И.С.Тургенев“ и „Васил Левски“ изработваха не традиционните за подобни творчески ателиета коледни и новогодишни картички, а празнични свещи от натурален пчелен восък. „Лесен за обработване и безопасен за децата материал, а и нещо по-различно за празничната украса“, обяснява избора на темата на работилницата Христо Христов.

След навиването на восъка около фитила, оформената вече свещ децата украсяваха с борови клонки и ги отнасяха у дома си, за да ги запалят в дните около Коледа.

Докато с несръчните си още пръстчета моделираха свещите, децата научаваха от своите домакини любопитни неща и ритуали за предстоящите празници. И че не подаръците са най-важното нещо там, а това семействата да бъдат заедно и в тихата коледна нощ сърцата на всички да се отворят към доброто.

