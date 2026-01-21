Десет докладни записки обсъдиха общинските съветници на заседания на 9 постоянни комисии

Девет от постоянните комисии към Общински съвет-Разград заседаваха в подготовка на заседанието на Общинския съвет на 27 януари. Освен тържествена част, в която ще бъде гласувана докладна записка за номинациите за отличието „Почетен гражданин на Община Разград“, сесията ще има и делова част, в която ще бъдат гласувани още 10 докладни записки, те днес получиха одобрение от постоянните комисии. Докладните записки бяха представени от Кмета на Община Разград Добрин Добрев и заместник-кметовете Хабибе Расим и Зорница Евгениева.

Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2026 година е сред решенията, които съветниците обсъждат в началото на всяка календарна година. В документа за 2026 г. се предвиждат приходи от 1 684 147,00 €, в т.ч.: от наеми – 665 841,00 €; от продажби по реда на ЗОС – 664 441,00 €; от вещни права – 302 045, 00 €; от концесии – 51 820,00 €. Предвижда се разходите, предимно за ремонти или за провеждане на търгове и конкурси, да са 159 702, 00 €. През годината Програмата подлежи на актуализация при възникнала необходимост.

Също рутинна в началото на всяка година е и докладната за приемане на Списък за предназначението, броя, вида и местонахождението на общинските жилища за 2026 година. В списъка са включени 149 жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди, жилища за продажба – 1 бр.; ведомствени жилища – 27 бр.; резервни жилища – 6 бр. От докладната става ясно, че през 2025 г. са прекратени 11 договора за отдаване под наем на жилищни имоти – частна общинска собственост и са извършени 8 настанявания от общо 28 картотекирани за годината граждани.

В докладна се предлага още задържане по сметка на Община Разград и трансформиране на средствата за изплащане на месечните отчисления за 2026 г. по чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците. Това също е обичайна докладна записка за началото на годината. Колко точно ще са отчисленията ще е ясно в края на годината, през 2025 г. са били 557 746 €. Предлага се отчисленията да се трансформират в средства за: доставка на материали и провеждане на информационни кампании за дейностите с управление на отпадъците; актуализация на проект за рекултивация на първа и втора клетка на регионално депо за неопасни отпадъци гр. Разград; доставка на булдозер за разриване на отпадъци; проектиране и изграждане на площадка за разделно събиране на отпадъци; доставка на кошчета за събиране на отпадъци; изграждане на джобове за поставяне на контейнери за събиране на битови отпадъци; доставка на контейнери с обем 7 куб.м. за събиране на едрогабаритни отпадъци; доставка на нов инвентар за колесен трактор – косачка и гребло за сняг; ремонт и поддръжка на товарен автомобил контейнеровоз за транспортиране на отпадъци; трудови разходи за работници, назначени в кметствата на населените места за почистване и поддържане чистотата на територии за обществено ползване; поддържане на торищни площадки в населените места в Община Разград; механизирано почистване на отпадъци от общински територии извън регулациите на населените места и от общинската пътна мрежа – пътни канавки, отбивки, банкети и други; доставка на товарен автомобил-самосвал за нуждите на ОП „Паркстрой“ гр.Разград; доставка на нов трактор с нови инвентари за ОП „Бизнес зона Перистър“ гр.Разград; проектиране, доставка и изграждане на подземни контейнери за събиране на отпадъци с интегрирана информационна система за контрол и отчитане; предоставяне на услуги по сключени договори за събиране и транспортиране на битови отпадъци, за предварителна преработка на битови отпадъци, за компостиране на зелени отпадъци и за депониране на отпадъци на регионално депо гр.Разград.

Определяне на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за следващата календарна година – 2027 г. – също е сред докладните за обсъждане на януарската сесия. Тя е придружена от списък по населени места.

Съгласие за кандидатстване с две проектни предложения иска общинското ръководство от местните парламентаристи. И двете са свързани със социалната сфера. „Закупуване на оборудване за Домашен социален патронаж, град Разград“ е единият проект, с него ще се кандидатства по Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база; изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги“, финансирана от Фонд „Социална закрила“. Предвижда се с въвеждането на оборудването да се увеличи капацитетът на потребителите на Домашния социален патронаж, в момента те са 500, а има и списък с над 130 чакащи. За изпълнение на проекта е необходимо 50% съфинансиране, общата му стойност е 23 008,13 €.

Второто проектно предложение е по проект „Красива България“ на Министерството на труда и социалната политика. Община Разград е сред допустимите кандидати и планира да кандидатства по Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ с проектно предложение за Дневен център за пълнолетни лица с увреждания „Подай ръка“ гр. Разград. ДЦПЛУ „Подай ръка“ се помещава в част от сграда публична общинска собственост по АОС №296/01.07.2016 г., находяща се на ул. „Южен булевард“ №48Б в гр. Разград. Проектното предложение предвижда дейности по изкърпване и шпакловане на стени, боядисване, подмяна на подови настилки, подмяна на дървена дограма, подмяна на водопроводна инсталация, подмяна на съществуващо осветление с LED осветителни тела, обособяване на индивидуални помещения за индивидуална работа, които имат за основна цел подобряване материалната база на социалната услуга. Прогнозната стойност на ремонтните дейности в Дневен център за пълнолетни лица с увреждания „Подай ръка“ е в размер на 140 000.00 евро с ДДС, по този проект също е необходимо 50% съфинансиране от общината.

Две решения за изготвяне на подробен устройствен план и именуване на улица също включва дневния ред на сесията през януари. Единият поземлен имот е в местността „Арменски лозя“ край Разград, а другият – в Киченица. Новата улица ще бъде продължение на ул. „Чаталджа“ в Разград и включва района около бившия стадион „Електрон“.

На сесията ще бъде обсъден и отчетът за изпълнение на Програма за международна дейност на Община Разград през 2025 г., както и Програмата за настоящата 2026 г.

Сесията е насрочена за 27 януари, започва в 11,00 ч. в залата на Общински съвет на 11 етаж в Община Разград с тържествена част, посветена на 28 януари – Деня на Разград, информираха от пресцентъра на общината.

Views: 46