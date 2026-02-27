Дерби в Сливен: БК Вълци Разград срещу БК Ямбол А в 17-ия кръг на ББЛ А група Изток

В неделя, 1 март 2026 г., от 17:00 часа в спортна зала „Васил Левски“ в
гр. Сливен ще се проведе среща от 17-ия кръг на редовния сезон в ББЛ А
група — Изток между БК „Вълци Разград“ и БК „Ямбол А“.
Двата тима пристигат с различни амбиции — БК „Ямбол А“ търси
затвърждаване на позициите си в класирането, докато Вълци Разград ще се
стремят да вземат ценни точки като гост и да натрупат инерция пред
оставащите кръгове.
Очакванията са за динамичен и оспорван двубой, който може да окаже
влияние върху окончателното разпределение в класирането при край на
редовния сезон.
