Дерби в Сливен: БК Вълци Разград срещу БК Ямбол А в 17-ия кръг на ББЛ А група Изток

В неделя, 1 март 2026 г., от 17:00 часа в спортна зала „Васил Левски“ в

гр. Сливен ще се проведе среща от 17-ия кръг на редовния сезон в ББЛ А

група — Изток между БК „Вълци Разград“ и БК „Ямбол А“.

Двата тима пристигат с различни амбиции — БК „Ямбол А“ търси

затвърждаване на позициите си в класирането, докато Вълци Разград ще се

стремят да вземат ценни точки като гост и да натрупат инерция пред

оставащите кръгове.

Очакванията са за динамичен и оспорван двубой, който може да окаже

влияние върху окончателното разпределение в класирането при край на

редовния сезон.

