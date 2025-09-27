Депутатът Джипо Джипов и съветниците от ПП-ДБ с дарение за младите разградски лекоатлети

Народният представител Джипо Джипов и общинските съветници от „Продължаваме промяната-Демократична България“ в Разград направиха дарение от 1400 лева на младите таланти от СКЛА „Лудогорец“, съобщиха от пресцентъра на коалицията.

Средствата ще отидат за подготовката на състезателите на треньора Красен Цонев за участието им в спортни прояви. Сумата, както и при предишни дарения, е осигурена от заплатите на общинските съветници и на народния представител.

Това е поредна помощ за клуба и за младите разградски атлети. Такива дарения бяха правени през 2023 и 2024 година, за да се подпомогне подготовката на спортистите и за участието им във важни спортни форуми като Световното ученическо първенство в Бразилия, международни турнири в Италия, Израел и др.

През последните три месеца депутатът и съветниците направиха още няколко дарения в полза на различни местни инициативи. Сред тях са участието на фолклорен състав от село Пороище на Националния събор на народното творчество в Копривщица, участието на Ансамбъла за автентичен фолклор „Капанци“ от село Гецово на фестивал в Дурас, Албания, както и за изграждането на площадка за отдих и развлечения в Ушинци.

/e-Razgrad/

